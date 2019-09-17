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Челнинский крановый завод выложил последние страницы эротического календаря

21:53, 17.09.2019 1
Челнинский крановый завод выложил последние страницы эротического календаря
Фото: nchkz.ru

Набережночелнинский крановый завод (НЧКЗ) опубликовал новые страницы своего знаменитого календаря. Последние снимки покрывают октябрь, ноябрь и декабрь.

Напомним, что в этом году предприятие решило растянуть удовольствие и выкладывать по три снимка раз в квартал. Предыдущая серия появилась в соцсетях и на сайте завода в июле.

Ранее руководитель отдела маркетинга кранового завода Ирина Музлова заявила, что «в съемках участвуют те люди, которые относятся лояльно к своему предприятию».

ОбществоПромышленность Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05:22
    Придурки! прости Господи! :)
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