Челнинский крановый завод выложил последние страницы эротического календаря

Набережночелнинский крановый завод (НЧКЗ) опубликовал новые страницы своего знаменитого календаря. Последние снимки покрывают октябрь, ноябрь и декабрь.

Напомним, что в этом году предприятие решило растянуть удовольствие и выкладывать по три снимка раз в квартал. Предыдущая серия появилась в соцсетях и на сайте завода в июле.



Ранее руководитель отдела маркетинга кранового завода Ирина Музлова заявила, что «в съемках участвуют те люди, которые относятся лояльно к своему предприятию».