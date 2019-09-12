Видео «казанских близняшек» дошло до британской прессы

Фото: скриншот

Британская Daily Mail обратила внимание на скандал с роликом, в котором казанские блогеры сестры Аделя и Алина Фатхеевы кормят бездомного суши.

Издание написало, что сестры-близнецы из России опубликовали видео, чтобы выиграть iPhone.

«Близняшки, ставшие инфлюенсерами благодаря колоритным снимкам в частных самолетах и на люксовых яхтах, предстают идущими по улице и замечают бездомного на инвалидной коляске», — начинает описание ролика газета.

Также Daily Mail приводит комментарии возмущенных пользователей, которые считают девушек «оторванными от реальности» и «притворными».

Напомним, что видео для конкурса социальных роликов, в котором снялись сестры Фатхеевы, вышло на прошлой неделе и прогремело на федеральном уровне.