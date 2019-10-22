В Казани гособвинитель запросил двум подполковникам МВД по 5 лет колонии

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Вахитовском суде Казани ожидается оглашение приговора по делу о посредничестве во взятке 1,2 млн рублей. В этом преступлении обвиняют двух подполковников — экс-начальника отдела полиции «Вишневский» Рифата Садыкова и замначальника отдела по борьбе с групповой преступностью МВД по РТ Рустема Гарипова.



В прениях гособвинитель, старший помощник прокурора Вахитовского района Степан Спиридонов запросил для каждого из обвиняемых по 5 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе. Об этом «Реальному времени» сообщили в прокуратуре Вахитовского района.

Подсудимые вину не признали. Оба просили о полном оправдании.

Напомним, подполковник Садыков был задержан в июне 2017-го сотрудниками ФСБ сразу после получения 1,2 млн рублей от подозреваемого в мошенничестве Айдара Максютова. По версии обвинения, деньги тот передавал за помощь силовиков в прекращении своего дела. Задержанный Садыков согласился отнести взятку дальше по цепочке в рамках оперативного эксперимента и привел силовиков к зданию отдела по борьбе с групповой преступностью, подполковник Гарипов деньги не взял, но все равно был задержан и предстал перед судом.



Процесс проходил в закрытом режиме.

Сегодня суд вынес подполковнику Гарипову оправдательный приговор, а Садыкова признал виновным в покушении на посредничество взятке