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РФС восстановил лицензию стадиона «КАМАЗ» в Набережных Челнах

20:01, 18.10.2019
РФС восстановил лицензию стадиона «КАМАЗ» в Набережных Челнах
Фото: fckamaz.ru

Комиссия РФС по сертификации стадионов приняла решение восстановить действие лицензии стадиона КАМАЗа.

Челнинской команде было запрещено проводить домашние матчи на родной арене из-за нарушений правил безопасности в матче Кубка России против «Спартака» (1:2).

Решение о закрытии стадиона было принято после инцидента на матче Кубка России по футболу со «Спартаком». Сообщалось, что фанатская трибуна закрывалась во время матча на ключ. При этом ни со стороны московского клуба, ни со стороны РФС изначально не было претензий к организации матча.

Также на этой неделе КАМАЗ принес официальные извинения перед болельщиками «Спартака» и РФС.

СпортФутбол Татарстан
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