КАМАЗ извинился перед болельщиками «Спартака» и РФС

Генеральный директор КАМАЗа Айнур Миннеханов принес официальные извинения перед болельщиками московского «Спартака» и Российским футбольным союзом (РФС) за инцидент, произошедший во время матча на Кубок России в Набережных Челнах.

«Хочу принести извинения РФС и всем болельщикам, которые пострадали в результате допущенных нарушений. Нами были оперативно устранены замечания полиции и комиссии РФС по сертификации стадионов, полученные по итогам матча.

В частности, были установлены ограждения на фанатских секторах с достаточным количеством эвакуационных выходов, убраны замки на выходах, проведен монтаж стационарного контрольно-пропускного пункта.

В ближайшее время комиссия РФС совместно с полицией проведет инспекцию по проверке устраненных замечаний. Надеюсь, что действие сертификата соответствия будет возобновлено, и следующий матч КАМАЗ сможет сыграть на своем стадионе», — сказал Миннеханов.

Напомним, что ранее было принято решение о закрытии стадиона «КАМАЗ» после инцидента на матче Кубка России по футболу со «Спартаком». Сообщалось, что фанатская трибуна закрывалась во время матча на ключ. При этом ни со стороны московского клуба, ни со стороны РФС изначально не было претензий к организации матча.