РФС запретил «КАМАЗу» играть на домашнем стадионе и оштрафовал клуб на 100 тысяч рублей

Российский футбольный союз (РФС) приостановил действие сертификата стадиона «КАМАЗ» в городе Набережные Челны. Об этом сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

«В связи с невыполнением требований комиссии РФС по сертификации стадионов и обеспечению безопасности зрителей было принято решение приостановить действие сертификата у стадиона «КАМАЗ». Клуб не сможет играть на нем до устранения нарушений», — рассказал Мельников.



Также клуб наказан контрольно-дисциплинарным комитетом РФС (КДК).

— За необеспечение безопасности на стадионе «КАМАЗ» оштрафован на 100 тысяч рублей, КДК обязал «КАМАЗ» провести один домашний матч Кубка России на нейтральном поле. Срок реальный. В случае повтора к клубу будут применены более строгие санкции, — сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Таким образом, ФК «КАМАЗ» не сможет проводить домашние матчи на родном стадионе до устранения нарушений.

Напомним, решение о закрытии стадиона было принято после инцидента на матче Кубка России по футболу со «Спартаком». Сообщалось, что фанатская трибуна закрывалась во время матча на ключ. При этом ни со стороны московского клуба, ни со стороны РФС изначально не было претензий к организации матча.