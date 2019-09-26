РФС начал разбирательство по инциденту с фанатами «Спартака» в Набережных Челнах

Российский футбольный союз (РФС) начал разбирательство по инциденту с болельщиками «Спартака» в Набережных Челнах, которые были заперты в клетку на ключ во время матча против «КАМАЗа». Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Мы изучаем ситуацию. Запросили информацию у непосредственного организатора матча «КАМАЗа» и у представителей службы безопасности «Спартака», — заявили в пресс-службе РФС.

Напомним, вчера во время матча Кубка России в Набережных Челнах стюарды закрыли фанатский сектор «Спартака» на ключ. Также болельщики были разведены по «клеткам» на подступах к стадиону до начала игры.