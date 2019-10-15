Правоохранители провели обыски в штабах Навального в Поволжье и других регионах

Следственный комитет организовал обыски в региональных штабах Алексея Навального и активистов ФБК. Правоохранители провели необходимые действия в нескольких регионах Поволжья, Москве и других городах.

«Следователи пришли с обысками в региональные штабы в Архангельске и Белгороде. Также обыски проходят у активистов ФБК в Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузнецке и Краснодаре. Все это связано с делом об отмывании денег», — передает ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Напомним, что Следком возбудил уголовное дело об отмывании денег. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в рублях и валюте, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем.