Следком возбудил дело об отмывании миллиарда рублей в фонде Навального

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

— С января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем, — заявляет пресс-служба Следкома.

Далее, утверждает СК, сотрудники ФБК зачислили эти средства через банкоматы на счета ФБК. В сообщении не названы конкретные лица, которые проходят подозреваемыми по делу.

Напомним, в июне Навального заподозрили в присвоении более 41 млн рублей.

