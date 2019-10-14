Верховный суд РТ оставил в СИЗО подполковника полиции по делу о взятках

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Согласился с арестом замначальника отдела полиции по Бавлинскому району Алмаза Шакирова Верховный суд РТ. На заседании апелляционной инстанции жалобы подполковника и двух его адвокатов были отклонены, передает журналист «Реального времени».



Напомним, по решению Советского суда Казани Шакирова водворили в СИЗО 13 сентября по подозрению в получении взяток за снятие с розыска иномарки убитых в 2016-м году пенсионеров и за непривлечение покупателя этой машины к уголовной ответственности. Кроме него, за решеткой оказались ранее уволенные из МВД следователь Ильнур Назмутдинов и оперативник угрозыска Фанис Салаватов. Вину они не признают.

На заседании ВС РТ защита подполковника просила заменить реальный арест домашним и указывала на необоснованность подозрений в адрес своего клиента. «Показания главного свидетеля не изобличают Шакирова, деньги были даны Назмутдинову», — аргументировал адвокат Артур Шавалиев.

Сам 38-летний Алмаз Шакиров заявил суду, что до заслуженной пенсии ему осталось доработать только 7 месяцев, намерения скрываться от следствия и оставлять семью с детьми нет. «У нас единственный свидетель Вафин, который показаний против меня не дает. Какое я могу оказать на него давление? Жалоб на наше действие-бездействие от каких-либо потерпевших не имеется», — заявил ВИП-полицейский.

Также замначальника райотдела полиции сослался на материальные трудности в своей семье, лишившейся основного источника дохода: «Я здесь нахожусь, у меня более чем в 2,5 раза урезана зарплата».

Оснований для смягчения меры пресечения апелляционная инстанция не нашла.

Дело бавлинских полицейских расследует второй отдел Следкома. Тем временем в Верховном суде РТ стартовал процесс над признавшимися в том самом двойном убийстве братьями из Башкирии, а незаконно обвиненный в этом же преступлении подал иск к Минфину на 5 млн рублей.