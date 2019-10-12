Венедиктов: «Я говорю Минниханову — Стояние на Угре, ну мы посмеялись»

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью «Реальному времени» прокомментировал инициативу отмечать в России День окончания Великого стояния на реке Угре.

«Я затронул эту тему [с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым]. Честно говоря, даже не вспомнил, кто это [предлагал]. Я очень уважаю Артамонова, он очень сильный губернатор, но тут как раз… Ну вот я говорю Минниханову — стояние на Угре, ну мы посмеялись. Тут же перешли на Куликово поле, что там источники говорят — кто там бился с обеих сторон и почему на Куликовом поле не могут найти ни одного обломка стрелы, ни одного фрагмента кольчуги, ни одного захоронения. Нет археологии на Куликовом поле. Где же они сражались, в воздухе?» — сказал журналист.

По его словам, они говорили с Миннихановым о том, «как люди и общество используют историю для сиюминутных целей».

«Понятно, что по поводу стояния на Угре мы с президентом Миннихановым имеем одинаковую точку зрения», — подчеркнул Венедиктов.

Как сообщало «Реальное время», с инициативой ввести в России новую памятную дату — День окончания Великого стояния на реке Угре — выступают власти Калужской области. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму. Идея вызвала критику со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова, Госсовета республики, ряда политологов и историков. Также против установления нового праздника выступил председатель ЦДУМ России, верховный муфтий Талгат Таджуддин.