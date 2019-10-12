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Минспорт России поддержал Казань в желании провести матч на Суперкубок УЕФА в 2023 году

16:20, 12.10.2019
Минспорт России поддержал Казань в желании провести матч на Суперкубок УЕФА в 2023 году
Фото: commons.wikimedia.org

Министерство спорта России поддержало заявку Казани на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2023 года.

Глава ведомства Павел Колобков отметил, что заявка будет сформирована в конце месяца, пишет RT.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов и президент УЕФА Александер Чеферин на встрече в Турции обсудили возможность проведения Суперкубка в Татарстане.

После этого стало известно, что власти Татарстана намерены побороться за право проведения в Казани Суперкубка УЕФА в 2023 году.

СпортФутбол Татарстан
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