Минспорт России поддержал Казань в желании провести матч на Суперкубок УЕФА в 2023 году

Министерство спорта России поддержало заявку Казани на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2023 года.

Глава ведомства Павел Колобков отметил, что заявка будет сформирована в конце месяца, пишет RT.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов и президент УЕФА Александер Чеферин на встрече в Турции обсудили возможность проведения Суперкубка в Татарстане.

После этого стало известно, что власти Татарстана намерены побороться за право проведения в Казани Суперкубка УЕФА в 2023 году.