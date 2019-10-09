Казань будет претендовать на Суперкубок УЕФА 2023 года

Власти Татарстана намерены побороться за право проведения в Казани Суперкубка УЕФА в 2023 году.

«Пока речь идет о Суперкубке 2023 года, не стоит забывать, что параллельно мы ведем работу с Международной федерацией плавания (FINA) по проведению в Казани мировых первенств по водным видам спорта. Таким образом, мы выстраиваем системный план на ближайшие годы (как минимум на пять лет) по проведению мировых спортивных состязаний», — сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов и президент УЕФА Александер Чеферин на встрече в Турции обсудили возможность проведения Суперкубка в Татарстане.

До этого другой российский город, Санкт-Петербург, получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.