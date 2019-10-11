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Казанский «Ак Барс» открывает домашнюю серию матчей

09:38, 11.10.2019
Казанский «Ак Барс» открывает домашнюю серию матчей
Фото: Ильнар Тухбатов (ak-bars.ru)

Сегодня, 11 октября, «Ак Барс» матчем против ЦСКА откроет очередную серию домашних игр регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Помимо встречи с московскими армейцами в Казани «барсы» проведут еще две игры. Соперниками подопечных Дмитрия Квартальнова станут «Автомобилист» из Екатеринбурга и финский «Йокерит».

После 14 проведенных игр казанский клуб набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ.

Отметим, что на сегодняшнем матче с ЦСКА ожидается аншлаг.

СпортХоккейОбщество Татарстан
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