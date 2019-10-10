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На матче «Ак Барса» против ЦСКА ожидается аншлаг

14:40, 10.10.2019
На матче «Ак Барса» против ЦСКА ожидается аншлаг
Фото: vk.com/ak_bars_fans

На завтрашнем матче «Ак Барса» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА ожидается аншлаг. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Вместимость «Татнефть Арены» на хоккейные матчи составляет 8 900 зрительских мест. Всего в продажу поступает меньше билетов за минусом абонементов и фанатских секторов.

Игра между «Ак Барсом» и ЦСКА состоится в Казани 11 октября в 19:00. Первый матч этих команд в Москве завершился победой армейцев при достаточно спорном судействе.

После 14 проведенных туров казанский «Ак Барс» с 12-ю победами возглавляет таблицу конференции Восток.

СпортХоккейОбщество Татарстан
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