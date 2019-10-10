Кубок мира по волейболу. Россия проиграла Японии в четырех сетах
Мужская сборная России по волейболу в рамках Кубка мира проиграла в четырех сетах команде Японии — 1-3 (22:25, 25:21, 22:25, 16:25).
Самым результативным в составе российской команды стал Павел Круглов, набравший 20 очков.
Для подопечных Туомаса Саммельвуо это поражение стало четвертым на турнире.
Япония — Россия — 3-1 (25:22, 21:25, 25:22, 25:16).
Россия: Круглов (20), Воронков (13), Яковлев (11), Семышев (5), Щербинин (5), Подлесных (4), Власов (1), Гранкин (1), Сурмачевский (1).
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