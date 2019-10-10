Житель Казани пытался убить в ресторане двоих человек

Житель Татарстана признан виновным в покушении на убийство двоих человек (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в ночь с 8 на 9 октября 2018 года 22-летний Тимур Зарипов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из ресторанов по улице Минской города Казани, стал приставать к двум посетителям 1986 и 1988 г. р., после чего нанес ножом одному из них не менее 12, а другому — не менее 5 ударов в область расположения жизненно-важных органов.

В результате своевременно оказанной медицинской помощи, жизнь пострадавших была спасена.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по РТ.

Ранее в Альметьевске двух подростков приговорили к шести с половиной лет колонии за убийство мужчины на детской площадке.