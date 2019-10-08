В Альметьевске подростков приговорили к 6,5 года колонии за смерть мужчины на детской площадке

Сегодня Альметьевский суд вынес приговор по делу двух подростков, которые обвинялись в убийстве мужчины на детской площадке.

Как сообщила «Реальному времени» пресс-служба суда, действия подростков были переквалифицированы с умышленного убийства на умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека. В результате оба подсудимых были приговорены к 6,5 года воспитательной колонии-поселения.

По версии следствия, в ночь с 3 на 4 июля 2019 года в Альметьевске обвиняемые, гуляя в состоянии алкогольного опьянения на детской площадке на улице Шевченко, увидели сидевшего на скамейке нетрезвого 48-летнего мужчину и решили убить его. Подростки потребовали у мужчины сигареты, затем повалили на землю и стали прыгать на нем, нанеся не менее 24 ударов, в том числе по голове, груди и животу. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте, а обвиняемые раздели мужчину и скрылись.

Подробнее о деле читайте в материале «Реального времени».