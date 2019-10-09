Владимир Познер: «Если махинации с допингом подтвердят, весь мир скажет, что мы в России обманщики»

Журналист и телеведущий Владимир Познер поделился мнением о возможном отстранении России от двух следующих Олимпийских игр из-за махинаций в Московской антидопинговой лаборатории.

«Я понимаю, что не все вы поклонники спорта, и поэтому вас, наверное, не очень волнуют результаты наших спортсменов на только что закончившемся чемпионате мира по легкой атлетике, где они завоевали шесть медалей: две золотые, три серебряные, одну бронзовую.



Много ли это? Ну, это лучше, чем, скажем, в последние годы, но все познается в сравнении. Американцы завоевали 29 медалей, в том числе 14 золотых. Так что все относительно.

Недавно возникли серьезные вопросы к Московской антидопинговой лаборатории, возникли подозрения, что она совершила манипуляции с переданными ею допинг-пробами. Если эти сомнения, эти подозрения подтвердятся, то, как говорит глава РУСАДА Юрий Ганус, наш спорт провалится в пропасть, мы можем быть отстранены от Олимпийских игр и будущих, то есть летних в Японии, и потом зимних в Китае. Это вас волнует?



Все выяснится послезавтра (9 октября). Вас волнует, что в случае подтверждения махинаций весь мир будет показывать пальцем на Россию и говорить, что мы обманщики и что верить нам невозможно? И это, конечно, будет касаться не только спорта.



Это вас волнует? Вот меня это волнует — очень!» — написал Познер в своем «Инстаграм».

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.



Ранее немецкий телеканал ARD обвинил Россию в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории.