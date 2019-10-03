Глава РУСАДА: «Возможное отстранение России может затронуть ближайшие две Олимпиады»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус на форуме Sport Leaders Global Forum оценил возможность отстранения России из-за скандала вокруг искаженной базы допинг-проб спортсменов.

«Ситуация трагическая. Давайте не будем строить иллюзий, я видел документ с претензиями от ВАДА. И я не знаю, как российские функционеры смогут дать ответы на те вопросы по искажениям базы с пробами Московской лаборатории до 9 октября.

Потом ВАДА оценит эти ответы и уже 23 октября комитет по соответствию даст свои рекомендации для исполкома организации. Там и будет принято решение по российским спортсменам. Причем, я прогнозирую, что возможное отстранение затронет ближайшие две Олимпиады. Также могут запретить проводить на территории России крупные спортивные соревнования.

Нужно не прятать нарушения, а содействовать и самим выявлять. Но мы живем в другом мире, где спортсмены понимают, что они могут принять допинг, завоевать медали и потом после завершения карьеры получить определенные индульгенции. Пора всем спортсменам и функционерам понять, что такое не приемлемо», — заявил Ганус.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.

Ранее немецкий телеканал ARD обвинил Россию в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории.