РЖД хотят запустить ВСМ Москва — Нижний Новгород в 2024 году

РЖД планируют запустить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Нижний Новгород в 2024 году, а ВСМ Москва — Санкт-Петербург — в 2026 году. Об этом сообщил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын.

По его словам, компания рассматривает строительство этих участков как общий проект ВСМ Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород, пишет «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что власти Татарстана рассчитывают получить положительное решение федерального центра по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань, несмотря на то, что президент России Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом.