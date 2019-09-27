Власти Татарстана рассчитывают на положительное решение по строительству ВСМ Москва — Казань

Власти Татарстана рассчитывают получить положительное решение федерального центра по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.



«Если вы спросите, нужно или не нужно [строить ВСМ], конечно же, нужно — любая инфраструктурная поддержка регионов, она важна, и есть потенциал загрузки для дальнейшего развития тех регионов, которые будут по пути следования [магистрали]. Решение принимается федеральным центром. Мы в свою очередь с таким обращением [о необходимости создания ВСМ] выступали и выступаем, рассчитываем на поддержку», — сообщил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев в кулуарах Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует получить одобрение президента России Владимира Путина по проекту ВСМ Москва — Казань. Однако его спецпредставитель Сергей Иванов раскритиковал проект как нерентабельный.

Между тем правительство Татарстана намерено продлить на три года резервирование 415 земельных участков для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань на территории Казани и Зеленодольского района.