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Власти Татарстана рассчитывают на положительное решение по строительству ВСМ Москва — Казань

12:12, 27.09.2019 3
Власти Татарстана рассчитывают на положительное решение по строительству ВСМ Москва — Казань
Фото: realnoevremya.ru

Власти Татарстана рассчитывают получить положительное решение федерального центра по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.

«Если вы спросите, нужно или не нужно [строить ВСМ], конечно же, нужно — любая инфраструктурная поддержка регионов, она важна, и есть потенциал загрузки для дальнейшего развития тех регионов, которые будут по пути следования [магистрали]. Решение принимается федеральным центром. Мы в свою очередь с таким обращением [о необходимости создания ВСМ] выступали и выступаем, рассчитываем на поддержку», — сообщил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев в кулуарах Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует получить одобрение президента России Владимира Путина по проекту ВСМ Москва — Казань. Однако его спецпредставитель Сергей Иванов раскритиковал проект как нерентабельный.

Между тем правительство Татарстана намерено продлить на три года резервирование 415 земельных участков для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань на территории Казани и Зеленодольского района.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 27 сен
    самолеты летают в Харбин... по 100 человек в неделю...
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  • Анонимно 27 сен
    Нужно! Согласен!
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    Анонимно 28 сен
    Строй, если нужно
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