«Крылья Советов» в гостях выиграли у «Сочи», Рыжиков сыграл на «ноль», у Соболева — дубль
Самарские «Крылья Советов» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостевом матче обыграли «Сочи» — 2:0.
Дублем в составе самарцев отметился нападающий Александр Соболев, благодаря чему возглавил список лучших бомбардиров лиги с 10 мячами. У его ближайшего соперника Эльдора Шомуродова из «Ростова» — 9 голов.
Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков отметился «сухим» матчем во втором туре подряд. Ранее голкипер отыграл на «ноль» игру с «Тамбовом».
«Сочи» — «Крылья Советов» 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 — 4 Соболев, 0:2 — 69 Соболев.
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