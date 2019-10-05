«Крылья Советов» в гостях выиграли у «Сочи», Рыжиков сыграл на «ноль», у Соболева — дубль

Самарские «Крылья Советов» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостевом матче обыграли «Сочи» — 2:0.

Дублем в составе самарцев отметился нападающий Александр Соболев, благодаря чему возглавил список лучших бомбардиров лиги с 10 мячами. У его ближайшего соперника Эльдора Шомуродова из «Ростова» — 9 голов.

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков отметился «сухим» матчем во втором туре подряд. Ранее голкипер отыграл на «ноль» игру с «Тамбовом».

«Сочи» — «Крылья Советов» 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 — 4 Соболев, 0:2 — 69 Соболев.