Экзоскелет вернул парализованному человеку возможность ходить

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Француз, который был парализован в течение 4 лет после падения с большой высоты, смог сделать свои первые шаги благодаря экзоскелету.

Футуристическая машина управляется компьютером, способным читать мысли пациента. Благодаря экзоскелету пациент также выполнил серию сложных движений рук, сообщает The telegraph.

Между мозгом и кожей 30-летнего пациента по имени Тибо внедрили сетку из 64 электродов, расположив ее по обе стороны полушарий, чтобы электроды могли считывать импульсы сенсомоторной коры. Далее по беспроводному интерфейсу обработанные данные поступали в моторизованный «экзокостюм» с 14 суставами.

В течение двух лет компьютерный алгоритм обучался понимать мозговые волны Тибо, в то время когда он пытался перемещать виртуального героя в видеоигре на экране. В конце концов система искусственного интеллекта научилась достаточно хорошо распознавать его мысли.

За время работы мужчине удалось достичь реализации 60—70% всех отправляемых мозгом команд, и в реальной жизни с помощью экзоскелета Тибо смог пройти в больнице суммарно около 145 метров.

Ученые, стоящие за проектом, говорят, что смогут значительно повысить автономию и качество жизни для 20% людей с травмами позвоночника и страдающими от паралича.

Также отмечается, что прежде чем технология сможет широко использоваться, необходимы ее серьезные улучшения.

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