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На саммите IOT выступила робот-гуманоид Эльза, играющая на флейте

10:55, 01.10.2019
На саммите IOT выступила робот-гуманоид Эльза, играющая на флейте
Фото: Лина Саримова

В Казани на цифровом саммите IOT выступили школьники, которые представили робота-гуманоида Эльзу.

Она сыграла на флейте совместно с одним из ребят, исполнившим на гитаре композицию из сериала «Игра престолов».

Ранее в Казани победителями в разных номинациях в специальном школьном хакатоне в рамках всероссийского конкурса для IТ-специалистов «Цифровой прорыв» стали 14 команд.

Справка

Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту IoT & AI World Summit Russia проходит в Казани 1—2 октября.

Программа саммита 2019 года предусматривает 15 тематических потоков, охватывающих самые важные темы по развитию IoT экосистемы и стратегических партнерств, практики реализации цифровых проектов в бизнесе и промышленности, трансформации бизнес-моделей и развитию умных городов и цифровых правительств.

ТехнологииОбществоОбразование Татарстан
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