На саммите IOT выступила робот-гуманоид Эльза, играющая на флейте
В Казани на цифровом саммите IOT выступили школьники, которые представили робота-гуманоида Эльзу.
Она сыграла на флейте совместно с одним из ребят, исполнившим на гитаре композицию из сериала «Игра престолов».
Ранее в Казани победителями в разных номинациях в специальном школьном хакатоне в рамках всероссийского конкурса для IТ-специалистов «Цифровой прорыв» стали 14 команд.
Справка
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту IoT & AI World Summit Russia проходит в Казани 1—2 октября.
Программа саммита 2019 года предусматривает 15 тематических потоков, охватывающих самые важные темы по развитию IoT экосистемы и стратегических партнерств, практики реализации цифровых проектов в бизнесе и промышленности, трансформации бизнес-моделей и развитию умных городов и цифровых правительств.
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