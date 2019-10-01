На саммите IOT выступила робот-гуманоид Эльза, играющая на флейте

Фото: Лина Саримова

В Казани на цифровом саммите IOT выступили школьники, которые представили робота-гуманоида Эльзу.

Она сыграла на флейте совместно с одним из ребят, исполнившим на гитаре композицию из сериала «Игра престолов».

Ранее в Казани победителями в разных номинациях в специальном школьном хакатоне в рамках всероссийского конкурса для IТ-специалистов «Цифровой прорыв» стали 14 команд.

