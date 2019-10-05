Сотрудники АО «ТАИФ» приняли участие в «Дне посадки леса»

Фото: Ринат Назмиев

Более полутора миллионов саженцев сосны, лиственницы, ели, рябины и других деревьев планируется посадить в Татарстане этой осенью в рамках республиканской природоохранной акции «Неделя леса — 2019». В эту субботу сразу на четырех площадках — в самой Казани на территории больницы №7, близ поселка Шигалеево, что в Пестречинском районе и у населенных пунктов Сосновка и Кульсеитово в Высокогорском районе РТ — состоялся «День посадки леса». Самая масштабная работа развернулась в лесу у Кульсеитово. И именно там довелось поработать лопатами сотрудникам АО «ТАИФ» — головной компании Группы ТАИФ.

«Приехали сотни организаций — это как раз те, кто закреплены за Кульсеитово. По масштабности: с каждым годом все больше волонтеров, и организаций. С каждым годом все больше акция набирает своих сторонников. Сегодня сажаем сосну — одна из лесообразующих пород в РТ. Погода — отличная, обещают дождь. Так что должны деревца прижиться. А с ТАИФом мы давно сотрудничаем. Они не только принимают участие в осенней и весенней посадках деревьев, но еще и действительно дружат с Минлесхозом РТ: помогают организовывать праздники для наших ветеранов, делают подарки. Казалось бы мелочь, а нашим ветеранам — внимание приятно», — рассказал ведущий консультант отдела лесовосстановления министерства лесного хозяйства РТ Андрей Атаманов.

«Для ТАИФа сохранение и поддержка экологического баланса — это очень важное дело и наше руководство: и Руслан Альбертович, и Альберт Кашафович всегда придают этому вопросу очень большое значение. Установка: что бы мы ни делали — ни одно дерево не должно пострадать. А если пострадало — должно быть возвращено природе сторицей. И всегда очень большое внимание уделялось и уделяется человеку. Взять тот же проект по строительству культурно-оздоровительного комплекса: он направлен на то, чтобы работники и семьи работников компаний Группы ТАИФ, а вместе с домочадцами общее число превышает 200 тысяч человек, должны иметь возможность где-то восстанавливать свое здоровье. Комплекса, подобного тому, что будет строиться в деревне Орел, пока в республике нет. То есть там будет вода, лес, там будут необходимые медицинские процедуры… На территории в 259 га одновременно смогут отдыхать 2 тыс. человек. И работать он будет круглогодично. А главное — это близость воды и старый красивый хвойный лес, само пребывание в котором целебно», — отметил Роман Скляров — директор строящегося оздоровительного комплекса ГК ТАИФ.

«В акциях, подобных сегодняшней, мы принимаем участие ежегодно и регулярно. С Министерством лесного хозяйства работаем достаточно плотно на протяжении многих лет. Но обычно все-таки это деловые отношения, а здесь — уникальная возможность вместе решать одну общую и важную задачу: мы — сажаем лес», — поделился, не отвлекаясь от работы лопатой, инженер по лесному хозяйству АО «ТАИФ» Фарит Камалиев.

Он высоко оценил качество подготовительной работы Минлесхоза. К прибытию сотен добровольцев сотрудники министерства уже успели подготовить специальные борозды на пустующих участках лесопосадки. Волонтерам оставалось лишь сделать лунку и прикопать в ней росток сосны. Буквально за пару часов все приготовленные ростки сосны были посажены. А по завершении важной и нужной работы, объединившей людей из разных компаний и организаций, представителей разных поколений — многие приехали с детьми, всех участников ждало угощение: приготовленные на костре каша и крепкий чай.