НАСА обнаружило огромное черное пятно на Юпитере

Фото: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS

Космический корабль НАСА «Юнона» обнаружил на поверхности Юпитера темное пятно шириной около 2 200 миль (3 600 километров).

Специалисты объяснили происхождение пятна тем, что вулканически активная луна Юпитера Ио отбрасывает свою тень на планету, сообщает телеканал CNN.

У Юпитера, как самой большой планеты солнечной системы, есть несколько лун, которые часто затмевают Солнце. Такие оптические явления могут возникать из-за размера Юпитера и того факта, что планета не «сильно наклонена» по сравнению с ее орбитой.

Спутники Юпитера регулярно отбрасывают свои тени на планету в течение всего года.

Ранее ученые КФУ нашли связь между космической пылью и ледниковым периодом.