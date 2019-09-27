Ученые КФУ нашли связь между космической пылью и наступлением ледникового периода

Космическая пыль могла повлиять на причину наступления ледникового периода. К такому выводу пришли ученые из геологического института РАН и Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ.

Исследователи предположили, что способ охлаждения атмосферы все-таки есть. Им может быть столкновение двух астероидов, космическая пыль которых может опадать на Землю, охлаждать ее, но не останавливать жизнь на планете.

Отмечается, что данная гипотеза имеет под собой серьезные основания: около 466 млн лет назад два космических гиганта столкнулись между орбитами Марса и Юпитера. В результате пыль от разрушенных космических валунов разлетелась по всей Солнечной системе, сообщают российские и зарубежные геологи в журнале Science Advances.

Ученые нашли причины катаклизма — залежи космической пыли — в морском известняке у берегов реки Линна, впадающей в Неву. Все они принадлежат к числу L-хондритов.

«Как бы это ни выглядело парадоксальным, но взрывом биоразнообразия на планете стал непосредственно ледниковый период, к такому выводу единогласно пришли многие ученые. Эксперты до сих пор спорят об истинных причинах внезапного похолодания, и, тем не менее, отрицать теорию влияния облака космической пыли, конечно же, нельзя. К тому же, она имеет за собой довольно объективные основания», — отмечается в сообщении пресс-службы САЕ «Эконефть».

Ранее ученые рассказали, какие аномалии были вызваны влиянием человека на Землю.