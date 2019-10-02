Защитник «Уфы» Данил Круговой бросил вызов певцу Элвину Грею

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Защитник ФК «Уфа» Данил Круговой предложил певцу Элвину Грею поучаствовать в флешмобе #слаботакпринять.

Футболист предложил Грею показать прием мяча, продемонстрированный главным тренером «Уфы» Вадимом Евсеевым во время игры с московским «Динамо». Он принял мяч пятой точкой, после чего клуб запустил специальный челлендж.

«Привет, Элвин. Я оделся, как ты. Спел, как ты. Волосы накрасил, только зубы забыл отбелить. Теперь ты прими мой вызов. Сделай финт, как это сделал главный тренер ФК «Уфа» Вадим Евсеев, прими мяч пятой точкой. Ждем», — сказал в видеообращении Круговой.

По условиям флешмоба люди должны остановить мяч в стиле Евсеева, выложить это в соцсетях с хэштегами #евсееврулит и #слаботакпринять.

Также клуб предложил РПЛ сменить логотип, поменяв нынешнего медведя на образ Евсеева, принимающего мяч пятой точкой.