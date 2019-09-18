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«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после приема мяча Евсеевым пятой точкой

08:22, 18.09.2019
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после приема мяча Евсеевым пятой точкой
Фото: twitter.com/UfaFc

Футбольный клуб «Уфа» предложил Российской премьер-лиге сменить логотип и поставить вместо него силуэт главного тренера команды Вадима Евсеева, когда он «обработал» мяч пятой точкой в матче с московским «Динамо».

«РПЛ, как насчет ребрендинга?» — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Напомним, что ФК «Уфа» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью в гостевом матче с «Динамо». Команды не смогли забить друг другу, игра закончилась со счетом 0:0. Лучшим игроком встречи был признан вратарь «Уфы» Александр Беленов.

СпортФутбол Башкортостан
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