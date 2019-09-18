«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после приема мяча Евсеевым пятой точкой

Футбольный клуб «Уфа» предложил Российской премьер-лиге сменить логотип и поставить вместо него силуэт главного тренера команды Вадима Евсеева, когда он «обработал» мяч пятой точкой в матче с московским «Динамо».

«РПЛ, как насчет ребрендинга?» — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Напомним, что ФК «Уфа» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью в гостевом матче с «Динамо». Команды не смогли забить друг другу, игра закончилась со счетом 0:0. Лучшим игроком встречи был признан вратарь «Уфы» Александр Беленов.