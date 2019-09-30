За смерть рабочего главный инженер дорожной фирмы в Башкирии заплатит штраф

Главный инженер филиала АО «Башкиравтодор» (занимается эксплуатацией автомобильных дорог в Башкортостане), по вине которого погиб работник, предстанет перед судом за нарушение правил охраны труда.

Расследование уголовного дела в отношении 43-летнего главного инженера Мелеузовского дорожного ремонтно-строительного управления завершено Мелеузовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РБ.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как установлено следствием, в декабре 2018 года бригада работников производили работы по валке деревьев вдоль автодороги «Смаково — Бусурмановка — Юмагузино — Воскресенское». Одно из деревьев упало на тракториста, от полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РБ.

Происшествие стало возможным в результате того, что главный инженер поручил производство работ по вырубке деревьев лицам, не прошедшим обязательного обучения по программе профессиональной подготовки по профессии рабочего — вальщик леса, а также инструктажа по технике безопасности. Вместо этого обвиняемый выдал работникам нелегитимный наряд-допуск. На месте проведения работ также отсутствовал мастер, ответственный за организационное руководство рабочим процессом.

Обвиняемый вину признал и компенсировал стороне потерпевшего причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для назначения обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

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