За упавшего с крыла самолета авиатехника начальник заплатит штраф в 10 тысяч рублей

Начальник цеха техобслуживания «КАПО Авиа» оштрафован на 10 тыс. рублей за нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью сотрудника (ч. 1 ст. 143 УК РФ) в международном аэропорту «Казань».

Суд установил, что в мае 2019 года начальник цеха не обеспечил средствами индивидуальной защиты своего подчиненного для проведения работ на высоте и допустил авиатехника к производству ремонтных работ на крыле воздушного судна ИЛ-76МД без спецобуви и без проведения целевого инструктажа. Контроль за ходом работ также не проводился.

В результате авиатехник стал жертвой несчастного случая на производстве — мужчина поскользнулся и упал со стремянки, получив телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В ходе расследования уголовного дела виновный полностью возместил ущерб, причиненный работнику в результате несчастного случая, и принес свои извинения пострадавшему.

Виновный заплатит штраф государству в 10 тыс. рублей.

Напомним, ранее в аэропорту «Казань» авиатехник во время ремонта двигателя самолета упал с 4-метровой высоты.