Председатель Госсовета Татарстана ушел в краткосрочный отпуск
Руководитель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин ушел в краткосрочный отпуск.
Об этом сообщила пресс-служба парламента, не уточнив срок отдыха.
Напомним, 20 сентября Госсовет Татарстана шестого созыва на первом заседании официально утвердил Мухаметшина в качестве главы республиканского парламента.
Таким образом, Мухаметшин стал спикером в шестой раз подряд. Он руководит Госсоветом РТ с мая 1998 года.ОбществоВласть Татарстан
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