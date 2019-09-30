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Председатель Госсовета Татарстана ушел в краткосрочный отпуск

12:11, 30.09.2019
Председатель Госсовета Татарстана ушел в краткосрочный отпуск
Фото: realnoevremya.ru

Руководитель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин ушел в краткосрочный отпуск.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, не уточнив срок отдыха.

Напомним, 20 сентября Госсовет Татарстана шестого созыва на первом заседании официально утвердил Мухаметшина в качестве главы республиканского парламента.

Таким образом, Мухаметшин стал спикером в шестой раз подряд. Он руководит Госсоветом РТ с мая 1998 года.

ОбществоВласть Татарстан
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