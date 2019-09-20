Фарида Мухаметшина в шестой раз избрали председателем Госсовета Татарстана
Госсовет Татарстана шестого созыва на первом заседании официально утвердил Фарида Мухаметшина в качестве главы республиканского парламента.
Помимо Мухаметшина на этот пост выдвигался лидер фракции КПРФ в Госсовете Татарстана Хафиз Миргалимов. Оба кандидата выступили перед парламентом с 10-минутными докладами. За Мухаметшина проголосовали 88%, против — 6%, воздержались 2%. За кандидатуру Миргалимова проголосовали 13%, против — 81%, воздержавшихся не было.
Мухаметшин избирается спикером в шестой раз подряд.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым