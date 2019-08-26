СМИ: планшеты Huawei с российской ОС будут использовать для переписи населения

Россия может использовать планшеты китайской компании Huawei с российской операционной системой (ОС) «Аврора» для проведения национальной переписи населения в 2020 году.

Данный шаг рассматривается как первый этап внедрения российской ОС на устройствах Huawei, передает Reuters со ссылкой на источник.

«Аврору» собираются установить на 360 тыс. планшетов Huawei к 1 августа 2020 года. Перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что внедрение российской операционной системы «Аврора» в устройствах Huawei ожидается до конца года. Она разрабатывалась резидентом Иннополиса. Ранее система называлась Sailfish и была создана на одноименной открытой платформе финской компании Jolla.