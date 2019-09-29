В Уфе произошел пожар из-за курения в доме, эвакуировали 30 человек

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ

Накануне в Уфе произошел пожар в многоквартирном доме. Прибывшие пожарные эвакуировали из зоны воздействия опасных факторов огня 30 человек, в том числе восемь детей.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире, при этом пострадал хозяин квартиры. Его передали медикам для дальнейшей госпитализации. В пресс-службе МЧС Башкирии подчеркивают, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, последние изменения в российских правилах противопожарного режима запрещают использовать открытый огонь на балконах. При этом до конца неясно, касается ли запрет курения на балконах.

Накануне МЧС России объявило о запуске в соцсетях акцию против разведения открытого огня на балконах.