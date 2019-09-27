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Вышедший из тюрьмы Мамаев подпишет контракт с «Ростовом»

16:47, 27.09.2019
Вышедший из тюрьмы Мамаев подпишет контракт с «Ростовом»
Фото: vk.com/fckrasnodar

Футболист Павел Мамаев подпишет контракт с «Ростовом», сообщает издание «Чемпионат».

31-летний Мамаев успешно прошел медосмотр и в ближайшее время должен стать игроком ростовского клуба. Ожидается, что контракт будет подписан на 2 года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее футболист расторг контракт с «Краснодаром» и перейдет в «Ростов» на правах свободного агента. Сыграть за свою новую команду Мамаев сможет только после зимнего перерыва в чемпионате.

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.

17 сентября футболисты были освобождены по УДО.

СпортФутбол
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