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«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым

21:58, 20.09.2019 1
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Фото: vk.com/fckrasnodar

«Краснодар» объявил о досрочном расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Клуб отметил, что никаких дополнительных комментариев по этому поводу давать не собирается.

«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты», — сказано в заявлении клуба.

Также на прощание «Краснодар» опубликовал видео с нарезками лучших моментов Мамаева в футболке краснодарского клуба.

Напомним, 17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были освобождены по УДО.

СпортФутболОбщество
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