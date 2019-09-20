«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым

«Краснодар» объявил о досрочном расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Клуб отметил, что никаких дополнительных комментариев по этому поводу давать не собирается.

«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты», — сказано в заявлении клуба.

Также на прощание «Краснодар» опубликовал видео с нарезками лучших моментов Мамаева в футболке краснодарского клуба.

Напомним, 17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были освобождены по УДО.