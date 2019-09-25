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Сайт ФК «КАМАЗ» стал недоступен сразу после матча клуба со «Спартаком»

22:25, 25.09.2019
Сайт ФК «КАМАЗ» стал недоступен сразу после матча клуба со «Спартаком»
Фото: скриншот

После матча ФК «КАМАЗ» с московским «Спартаком» сайт челнинского футбольного клуба стал работать с перебоями.

При заходе на сайт пользователи получают сообщение о том, что «в настоящий момент к сайту поступает слишком много обращений, что может являться попыткой DDoS-атаки». Для доступа на сайт предлагается раз за разом нажимать кнопку «ОК».

В сегодняшнем матче челнинский «КАМАЗ» уступил «Спартаку» со счетом 1:2 и выбыл из Кубка России. При этом «КАМАЗ» впервые за 22 года забил в ворота «Спартака».

СпортФутбол Татарстан
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