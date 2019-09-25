«КАМАЗ» уступил московскому «Спартаку» и выбыл из Кубка России
Челнинский «КАМАЗ» у себя дома в рамках Кубка России уступил московскому «Спартаку» со счетом 1:2 и выбыл из турнира.
Единственный гол в составе татарстанской команды забил Давид Караев, реализовавший удар с пенальти. Москвичи ответили двумя мячами Эзекиеля Понсе.
Теперь московский «Спартак» в 1/8 финала встретится с победителем пары «Мордовия» — «Ростов».
Напомним, что гол Караева стал первым за 22 года для «КАМАЗа», забитым в ворота «Спартака».СпортФутбол Татарстан
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