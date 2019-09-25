Forbes: Лучшие страны для российского бизнеса — Кипр, Люксембург и Сингапур

Журнал Forbes назвал 10 самых подходящих российским компаниям стран для ведения бизнеса в 2019 году. В лидерах рейтинга — Кипр, Люксембург, Сингапур, Нидерланды и Ирландия. В десятку также вошли Мальта, Гонконг, Великобритания, ОАЭ и Лихтенштейн.

Рейтинг составлен UFG Wealth Management и Confideri family office с учетом особенностей налоговых систем изучаемых стран, правил получения лицензий и простоты регистрации компаний, особенностей банковского обслуживания и специфики работы с российскими клиентами.

Весной было объявлено о продлении амнистии капиталов еще на год для тех, кто решит перевести свой бизнес во внутренние офшоры на острове Октябрьский в Калининграде и острове Русский в Приморье. Однако прорыва не случилось, констатировало издание.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин российского бизнеса.