Forbes составил рейтинг самых влиятельных женщин российского бизнеса

Рейтинг самых влиятельных женщин российского бизнеса по версии Forbes возглавила Урсула Бернс — топ-менеджер компании VEON (Vimpelcom). В группу компании входят украинская сеть «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ и другие.

На втором месте в топ-13 оказалась Светлана Виноградова — генеральный директор компании «Рольф». Она пришла на эту должность в 2017 году, весной 2018-го «Рольф» перешагнул рубеж в 1 млн проданных новых автомобилей, а по итогам года продал около 96 670 новых автомобилей, что на 15% больше, чем годом ранее.

Третье место досталось Марине Седых — это единственная в России женщина, возглавляющая нефтегазовый бизнес. Она является сооснователем, совладельцем и гендиректором «Иркутской нефтяной компании». С 2015 года она входит в рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes, в 2018 году ее состояние составило $350 млн.

Председатель правления ОМК (производителя труб и железнодорожных колес в России) Наталья Еремина и генеральный директор компании «Илим» (производитель бумаги и картона в России) заняли четвертое и пятое место соответственно.

Коммерческий директор Марина Турянская возглавила компанию РИФ в июле 2018 года. По итогам сельскохозяйственного сезона 2018/2019, по данным агентства «ПроЗерно», РИФ нарастил рыночную долю с 12% до 15,8%. Ей досталось шестое место в рейтинге влиятельных женщин российского частного бизнеса.

Седьмое место заняла Татьяна Бакальчук, владелица и гендиректор компании «Вайлдберриз». В 2019 году Forbes оценил ее состояние в $1 млрд.

Татьяна Володина — гендиректор компании «Алькор и Ко», глава компании «Нефтетранссервис» Ольга Петрова и совладелица сети «Светофор» Валентина Шнайдер оказались на восьмой, девятой и десятой строчках рейтинга соответственно.

Лариса Ковалева, глава агрохолдинга «Агро-Белогорье», получила 11-е место в топ-13 издания. Предпоследнюю строчку заняла Юлия Гадлиба, генеральный директор «Ренессанс Страхование». 13-е место у Алены Дерябиной, глава компании «Дон-Строй Инвест».

В исследовании отмечается, что с 2017 года число женщин, возглавляющих компании из рейтинга, выросло с пяти до 13.

Ранее рейтинг самых высокооплачиваемых певиц Forbes возглавила Тейлор Свифт.