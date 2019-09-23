Казанский суд объединил дела кассира и банкира «Открытия» о растрате 220 млн рублей

Уголовные дела беглого управляющего казанским филиалом банка «Открытие» Олега Поляха и кассира того же филиала Натальи Степановой будут рассмотрены вместе и в общем порядке. Такое решение принял сегодня Вахитовский суд Казани по ходатайству прокуратуры.

Напомним, Полях и Степанова обвиняются в растрате 220 млн рублей банка. Недостачу обнаружили в сентябре прошлого года.

Дело Степановой поступило в суд в июле 2019-го, когда ее бывший шеф еще числился в бегах. Кассир просила об особом порядке. Она полностью признала вину, рассказала, что по просьбе Поляха проводила незаконные операции по обмену валюты и в процессе заменяла рубли в хранилище липовыми долларами и евро, а настоящие валютные банкноты — поддельными рублями.

Позже на черноморском побережье задержали Поляха, который также полностью признал вину и также заявил ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке в надежде на наказание не более двух третей от максимального за растрату.

Прокуратура не согласилась и потребовала рассмотрения в общем порядке — с допросами свидетелей и исследованием иных доказательств. Поскольку свидетели и доказательства в деле одни и те же, а оба дела поступили к судье Ильдару Салихову, он принял решение объединить материалы.