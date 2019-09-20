Ниагарский водопад окрасится в цвета башкирского флага

Канадская часть Ниагарского водопада в День Республики Башкортостан 11 октября окрасится в цвета башкирского флага. Об этом сообщает общественная организация «Курултай башкир Канады» в своем инстаграм-аккаунте.

«В 22 часа по местному времени (7 утра по уфимскому времени 12 октября) водопад окрасится в зеленый, белый и голубой цвета», говорится на странице организации.

Инициатором проведения акции выступила основатель «Курултая башкир Канады» Фарида Самерханова.

Напомним, ранее Ниагарский водопад окрасился в цвета флага Татарстана в честь принятия декларации о государственном суверенитете республики. Трансляцию светового шоу можно было посмотреть в «Инстаграм».