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Ниагарский водопад окрасится в цвета башкирского флага

11:14, 20.09.2019
Ниагарский водопад окрасится в цвета башкирского флага
Фото: pixabay.com

Канадская часть Ниагарского водопада в День Республики Башкортостан 11 октября окрасится в цвета башкирского флага. Об этом сообщает общественная организация «Курултай башкир Канады» в своем инстаграм-аккаунте.

«В 22 часа по местному времени (7 утра по уфимскому времени 12 октября) водопад окрасится в зеленый, белый и голубой цвета», говорится на странице организации.

Инициатором проведения акции выступила основатель «Курултая башкир Канады» Фарида Самерханова.

Напомним, ранее Ниагарский водопад окрасился в цвета флага Татарстана в честь принятия декларации о государственном суверенитете республики. Трансляцию светового шоу можно было посмотреть в «Инстаграм».

Справка

«Курултай башкир Канады» — общественная организация, объединяющая башкир, татар и представителей других народностей для сохранения народной культуры и традиций. Новая структура является подшефной Всемирного курултая башкир.

Общество БашкортостанТатарстан
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