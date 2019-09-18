Минниханов встретился Маратом Ахметовым и заступающим на его пост Зяббаровым

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с назначенным сегодня и. о. министра сельского хозяйства РТ Маратом Зяббаровым и покинувшим этот пост Маратом Ахметовым.

Минниханов поблагодарил бывшего министра за вклад в сельское хозяйство. Марат Ахметов руководил Минсельхозом с 1999 года. Глава республики подчеркнул, что богатый опыт работы Марата Ахметова на госслужбе поможет ему эффективно решать задачи в качестве депутата республиканского Госсовета, передает пресс-служба президента РТ.

Зяббарову же Минниханов пожелал успехов на новой должности. Он отметил, что от аграрной политики напрямую зависит благосостояние тех, кто живет и трудится на селе. Президент Татарстана напомнил, что первоочередной задачей на сегодня является завершение уборочной кампании и обработка полей под будущий урожай.

Напомним, что сегодня Минниханов подписал указы об отставке Ахметова и о назначении на должность исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Марата Зяббарова.