Завтра в Казани стартует чемпионат Татарстана по плаванию

С 19 по 21 сентября в Казани пройдет чемпионат Татарстана по плаванию. В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов со всей республики.

За победу поборются пловцы из Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска, Казани, Елабуги, Кукмора, Лаишево, Мензелинска, Лениногорска, Сабинского района и Сарманово.

Соревнования пройдут в плавательном бассейне «Акчарлак», сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Ранее стало известно, что весной 2020 года Казань примет этап Мировой серии по прыжкам в воду.