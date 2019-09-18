Завтра в Казани стартует чемпионат Татарстана по плаванию
С 19 по 21 сентября в Казани пройдет чемпионат Татарстана по плаванию. В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов со всей республики.
За победу поборются пловцы из Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска, Казани, Елабуги, Кукмора, Лаишево, Мензелинска, Лениногорска, Сабинского района и Сарманово.
Соревнования пройдут в плавательном бассейне «Акчарлак», сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.
Ранее стало известно, что весной 2020 года Казань примет этап Мировой серии по прыжкам в воду.СпортВодные виды спорта Татарстан
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