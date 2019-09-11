В марте Казань примет этап Мировой серии по прыжкам в воду

Пресс-служба Международной федерации плавания (FINA) сообщила, что третий этап Мировой серии по прыжкам в воду пройдет в Казани.

Спортсмены со всего мира будут соревноваться в столице Татарстана в 2020 году с 20 по 22 марта.

Подобный этап Мировой серии проходит в Казани с 2015 года. В нынешнем сезоне Казань принимала четвертый этап Мировой серии, который проходил с 10 по 12 мая.

Следующий сезон станет олимпийским. Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.