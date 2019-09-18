В России могут разрешить не платить штрафы в ГИБДД при одном условии

В России разработали законопроект, который позволяет списать долги по штрафам в ГИБДД и налогам россиянам, прошедшим процедуру личного банкротства.

Документ уже рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности, сообщает «Российская газета».

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, процедура банкротства физических лиц предусмотрена для помощи гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию.

«Проект поправок в Бюджетный кодекс расширяет перечень ситуаций, когда налоговые недоимки признаются безнадежными и, соответственно, списываются», — заявил он.

Ранее сообщалось, что на портале госуслуг в 2020 году появится отдельный сервис, который позволит обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн.