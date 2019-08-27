СМИ: автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

На портале госуслуг в 2020 году появится отдельный сервис, который позволит обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн.



Замглавы Минкомсвязи Максим Паршин пояснил, что также дистанционно можно будет вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф.

Прототип услуги покажут сегодня. Для того чтобы воспользоваться ею, нужно будет дать согласие на получение электронных заказных писем. После этого извещения гражданам начнут приходить в тот же день, как будет вынесено постановление о штрафе. Это позволит оперативно подать жалобу, которая должна быть направлена в течение 10 дней с момента получения извещения, пишут «Известия».

Ранее Татарстан вошел в тройку регионов с максимальным объемом собранных за 2018 год штрафов ГИБДД. Сумма собранных штрафов в республике за этот период составила 2,97 млрд рублей.