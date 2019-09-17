Выборы муфтия Башкирии будут безальтернативными

В Уфе состоятся выборы председателя-муфтия Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. Голосование пройдет 16 октября на съезде религиозной организации на площадке ГКЗ «Башкортостан».

Как сообщает источник «Реального времени», присутствовавший на сегодняшнем предсъездовском пленуме в конгресс-холле «Торатау», единственным кандидатом был утвержден Айнур Биргалин, ныне занимающий должность врио председателя ДУМ РБ. И на предстоящем собрании религиозные деятели либо утвердят его в должности, либо отклонят.

Напомним, отчетно-выборный съезд духовного управления должен был состояться в ноябре 2018 года. На нем имамы Башкирии должны были выбрать муфтия. Тогда свои кандидатуры предложили Нурмухамет Нигматуллин, Агляметдин Газизов, Айнур Биргалин и Ильшат Хафизов. Однако, как сообщало «Реальное время», после смены власти в регионе (ушел с поста главы РБ Рустэм Хамитов, пришел Радий Хабиров) президиум ДУМ РБ перенес съезд на год. В апреле 2019 года муфтий Нурмухамет Нигматуллин ушел в отставку и передал полномочия своему заместителю Айнуру Биргалину.